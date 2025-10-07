PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri Karadeniz’de yeni bölüm heyecanı: Mehmet ölümle burun buruna

Gözleri KaraDeniz bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Sırların gölgesinde filizlenen aşk, izleyenlere yine duygusal anlar yaşatacak.

Giriş Tarihi:
Gözleri Karadeniz’de yeni bölüm heyecanı: Mehmet ölümle burun buruna

atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" bu akşam sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari Konağı'nda bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır.

Gözleri Karadeniz atv ekranlarında Takvim GazetesiGözleri Karadeniz atv ekranlarında Takvim Gazetesi
Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek
zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...