Gözleri Karadeniz’de yeni bölüm heyecanı: Mehmet ölümle burun buruna

atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" bu akşam sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari Konağı'nda bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır.

Gözleri Karadeniz atv ekranlarında Takvim Gazetesi

Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek

zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.