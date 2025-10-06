Başarılı oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'ndaki şık ve zarif tarzıyla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bu kez ise İstanbul trafiğinde objektiflere takıldı. Önceki gece trafik çevirmesine takılan Erçel, soruları kibarca yanıtsız bırakarak sessizliğini korudu. Kısa bir süre bekledikten sonra evinin yolunu tuttu.
Hande Erçel trafik çevirmesinde objektiflere yakalandı
Paris Moda Haftası’ndaki şıklığıyla gündem olan başarılı oyuncu Hande Erçel, bu kez trafik çevirmesinde objektiflere yansıdı. Soruları yanıtsız bırakan Erçel, kısa süre sonra evinin yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: