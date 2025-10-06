PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel trafik çevirmesinde objektiflere yakalandı

Paris Moda Haftası’ndaki şıklığıyla gündem olan başarılı oyuncu Hande Erçel, bu kez trafik çevirmesinde objektiflere yansıdı. Soruları yanıtsız bırakan Erçel, kısa süre sonra evinin yolunu tuttu.

Giriş Tarihi:
Hande Erçel trafik çevirmesinde objektiflere yakalandı
Başarılı oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'ndaki şık ve zarif tarzıyla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bu kez ise İstanbul trafiğinde objektiflere takıldı. Önceki gece trafik çevirmesine takılan Erçel, soruları kibarca yanıtsız bırakarak sessizliğini korudu. Kısa bir süre bekledikten sonra evinin yolunu tuttu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Ocak'ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Hastalık havaları geldi! MGM'den İstanbul ve 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık hızla düşecek! Bu geceden sonra...
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı