Dostlardan yeni proje sürprizi

Türk müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin ile yakın dostu Serhat Hacıpaşalıoğlu Harbiye konseri sonrası bir araya geldi. Kuliste buluşan ikili gelecekteki sürpriz projelerinin de sinyalini verdi.



HER KONSERİ DERS

Serhat Hacıpaşalıoğlu, büyük usta Erol Evgin hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, "Erol Evgin gibi efsane bir sanatçıyı dinlemek büyük bir şans. Her konseri tüm sanatçılar için bir ders gibidir. İleride kendisiyle çok güzel bir işe imza atacağız. Şimdilik sürpriz." diyerek hayranlarını heyacanlardı.