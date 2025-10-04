Aşk yok önce iş!

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'de görüntülendi. Arabasını beklediğini dile getiren oyuncu, "Tiyatro provasına gidiyorum, yeni başladığım bir iş. Daha hiç seyirci karşısına çıkmadık, çok heyecanlıyım. Şimdi de arabamı bekliyorum" dedi. Oyundan bahsetmediğini dile getiren Aslı Bekiroğlu, "Bahsedemiyorum oyundan, sürpriz olsun. 15 Ekim'de ilk oyunumuz var. Sizi de bekliyoruz" diyerek gülümsedi. Aşk soruları hakkındaki sorulara kaçamak yanıtlar veren Aslı Bekiroğlu, "Şimdilik iş var. Aşka mola verdim. Bir süre işlerim ile ilgileneceğim" diyerek gelen aracıyla oradan ayrıldı