James Cameron’un 300’ü aşkın eseri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu: Sanat dünyası akın etti

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'un eserlerine ev sahipliği yapan 'James Cameron Sanatı' sergisi ünlü isimlerin katıldığı renkli açılış ile İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açtı.

300'ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞMA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağında yer alan sergi, Cameron'un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında olduğu 300'ün üzerinde çalışmayı sanatseverlerle buluşturuyor. Ünlü yönetmenin kült filmleri arasında yer alan Titanic, Aliens, Terminatör, Avatar'daki kostümler, film objeleri ve çizimler ile 3D teknolojisinin yer aldığı eserlerden oluşuyor.

Altı ay boyunca açık kalacak olan ve sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış gecesine Tuba Ünsal, Fırat Çelik, Alp Navruz, Saadet Işıl Aksoy, Sitare Akbaş, Hande Doğandemir gibi ünlü isimler katıldı.