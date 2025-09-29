PODCAST CANLI YAYIN

James Cameron’un 300’ü aşkın eseri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu: Sanat dünyası akın etti

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron’un eserlerini bir araya getiren “James Cameron Sanatı” sergisi, 300’ü aşkın çalışma ve ünlü konukların katıldığı açılışla İstanbul Sinema Müzesi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Giriş Tarihi:
James Cameron’un 300’ü aşkın eseri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu: Sanat dünyası akın etti

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'un eserlerine ev sahipliği yapan 'James Cameron Sanatı' sergisi ünlü isimlerin katıldığı renkli açılış ile İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açtı.

Tuba Ünsal ve kızı (Takvim.com.tr)Tuba Ünsal ve kızı (Takvim.com.tr)

300'ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞMA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağında yer alan sergi, Cameron'un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında olduğu 300'ün üzerinde çalışmayı sanatseverlerle buluşturuyor. Ünlü yönetmenin kült filmleri arasında yer alan Titanic, Aliens, Terminatör, Avatar'daki kostümler, film objeleri ve çizimler ile 3D teknolojisinin yer aldığı eserlerden oluşuyor.

Oyuncu Sitare Akbaş (Takvim.com.tr)Oyuncu Sitare Akbaş (Takvim.com.tr)

Altı ay boyunca açık kalacak olan ve sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış gecesine Tuba Ünsal, Fırat Çelik, Alp Navruz, Saadet Işıl Aksoy, Sitare Akbaş, Hande Doğandemir gibi ünlü isimler katıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Türk Telekom
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"