Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya aşkı yeniden alevlendi

Sosyetede 'Dost Kazığı' olarak patlak veren Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya aşkı, geçtiğimiz Şubat ayında bitmişti. 8 ay sonra tekrar barışan sevgililer, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.8 ay sonra tekrar barışan sevgililer, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

İlişkileri evliyken başladığı konuşulan sosyetik Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya'nın, gündemden düşmeyen bir yasak aşka imza attığı iddia edilmişti. Ancak iki sevgili, birlikteliklerinin evlilikleri bittikten sonra başladığını söyleyerek yasak aşk iddialarını yalanlamıştı.

ikili bir mekandan çıkarken görüntülendi (Takvim.com.tr)ikili bir mekandan çıkarken görüntülendi (Takvim.com.tr)

MEKANDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Medyatik çift geçtiğimiz şubat ayında ilişkilerine nokta koymuştu. Fakat ikili aylar sonra yeniden bir araya geldi. Aşkları tekrar başlayan Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya, önceki gece bir mekândan çıkarken görüntülendi. İkili, açıklama yapmadan hızla araçlarına binip uzaklaştı.

