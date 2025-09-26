Ebru Şallı'dan yürek burkan paylaşım...

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Yüreği hala yangın yeri olan Şallı, son olarak oğlunun doğum gününü yürek burkan paylaşımlarla yaptı. Peş peşe fotoğraf paylaşan Şallı, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim. Daha dün gibi doğduğun gün; 25.09.2010... Demek ki melekler de doğarmış" ifadeleriyle yürek dağladı.

YÜREĞİ HALA YANGIN YERİ

Şallı'nın paylaşımları takipçilerini derinden etkiledi.