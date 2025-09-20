Aselsan Suriye’ye radar sistemleri kuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesinde kolaylık sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sisteminin 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi. Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor" diye konuştu.