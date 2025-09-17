Nilperi Şahinkaya intihar iddialarına net cevap: “Söz konusu değil”

Annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz haftalarda kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı veda gibi paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" diyerek sessizliğe gömülen Şahinkaya günler sonra ortaya çıktı. Oyuncu, önceki Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı. Şahinkaya burada ilk kez İntihar iddialarına dair konuştu.

SEBEBİ YOK!

Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi, "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef gördüm ki, insan bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş. İlaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil" dedi.