Yeni aşk yeni stil: Arzum Onan’dan lüks tercih

Tescilli güzel Arzum Onan (50), 1996'da Mehmet Aslantuğ ile evlendi. 1 çocukları dünyaya gelen çift, hep örnek gösterildi. Ancak magazin dünyasının örnek çifti 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Aşk bombası ise Arzum Onan'dan geldi. Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la yeni bir aşka yelken açtı. Soluğu sık sık ABD'de aldı. Onan son olarak yine ABD'nin Los Angeles kentinden bir fotoğraf paylaştı.



Kimi zaman sahilden kimi zaman da kent merkezinden kareler yayınladı. Ancak mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Onan'ın kolundaki çanta ise şoka uğrattı. Dünyaca ünlü bir Fransız markasının çantasını koluna taktı. Çantanın fiyatı ise 5 bin euro yani yaklaşık 250 bin TL değerindeydi. Ünlü mankenin bu seçimi takipçilerini de şaşırttı. "Oysa biz kendisini sade, mütevazı ve sade sanıyorduk. Ama o da marka düşkünü çıktı" yorumlarını yaptı.