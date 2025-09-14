Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir’de sade bir törenle evlendi

Birkaç gün önce Efe Saydut ile Mardin'de evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü güzel oyuncu Sevda Erginci'den sürpriz bir hamle geldi. Erginci, Efe Saydut ile İzmir'de sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun sade nikah törenine arkadaşları katıldı.

Erginci'nin nikâhından kareler sosyal medyadan yayınladı. Ünlü isim de mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Erginci'nin gelinlik seçimi de dikkat çekti. Ünlü oyuncu sade motif işlemeli ve abartıdan uzak bir gelinlik giydi. Sosyal medyada, "Ne kadar mütevazi bir gelinlik", "Çok güzel olmuşsun kuğu gibi", "Çok güzelsin" şeklinde yorumlar yapıldı.