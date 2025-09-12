SON DAKİKA
Müjde Uzman CİMER şikayetini çözdü: “Hayvanları beslemeye devam edeceğim”

Güzel oyuncu Müjde Uzman, sokak kedilerini beslediği için kendisini şikayet eden komşularla ilgili CİMER yetkilileriyle görüşerek sorunu tatlıya bağladı. Yeni sezonda ekranlarda olmayacağını da açıkladı.

Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Güzel oyuncu Müjde Uzman, önceki gün bir partiye katıldı. Oturduğu sitenin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için kendisini CİMER'e şikayet eden komşularıyla karşı karşıya gelen Uzman, konunun tatlıya bağlandığını söyledi. Yetkililerle görüştüğünü ve konunun kapandığını anlatan güzel oyuncu, "Biz CİMER'deki yetkililerle güzelce konuştuk ve çözdük. Sıkıntı olmadığını gösterdik. Konu kapandı. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Bu kanunen ve vicdanen görevimiz." diye konuştu. Oyuncu, yeni sezonda ekranda olmayacağını söyleyip "Minik bir mola verdim, şimdilik dizi projem yok." dedi.

Uzman, hayvanseverliğini sosyal medyada da sürekli gösteriyor.

