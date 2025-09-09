Aslı Gümüşel’in şaşırtan değişimi! 23 yıllık evlilik tek celsede bitti, gençlere taş çıkardı

Aslı Gümüşel... Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile bir evlilik yaptı. Magazin dünyası onu Aslı Şen olarak tanımaya başladı. Ancak bu evlilik 23 yılda tek celsede sonlandı.

Aslı Şen sadece medeni haliyle değil görünümüyle de büyük değişim yaşadı. 48 yaşındaki sosyetik güzelin son halini görenler gözlerine inanamadı. Oldukça zayıflayan Gümüşel, genç kızlara taş çıkardı.

Aslı Gümüşel (Takvim.com.tr)

Gümüşel'in son dönemde yoğun olarak spor yaptığı ve özel hoca ile çalıştığı açıklandı. Bu arada Gümüşel daha önce YouTube kanalında yaptırdığı estetikleri açıklamıştı. Gümüşel, endoskopik alın germe ve alt yüz estetiği yaptırdığını detaylıca anlatmıştı.