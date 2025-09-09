PODCAST CANLI YAYIN
Aslı Gümüşel'in şaşırtan değişimi! 23 yıllık evlilik tek celsede bitti, gençlere taş çıkardı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile evliliği son bulan Aslı Şen, yıllar içindeki görünümüyle dikkat çekiyor. 48 yaşındaki sosyetik güzel, yoğun spor ve estetik operasyonlarla genç kızlara taş çıkaracak bir forma kavuştu.

09 Eylül 2025
Aslı Gümüşel’in şaşırtan değişimi! 23 yıllık evlilik tek celsede bitti, gençlere taş çıkardı

Aslı Gümüşel... Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile bir evlilik yaptı. Magazin dünyası onu Aslı Şen olarak tanımaya başladı. Ancak bu evlilik 23 yılda tek celsede sonlandı.

Aslı Şen sadece medeni haliyle değil görünümüyle de büyük değişim yaşadı. 48 yaşındaki sosyetik güzelin son halini görenler gözlerine inanamadı. Oldukça zayıflayan Gümüşel, genç kızlara taş çıkardı.

Gümüşel'in son dönemde yoğun olarak spor yaptığı ve özel hoca ile çalıştığı açıklandı. Bu arada Gümüşel daha önce YouTube kanalında yaptırdığı estetikleri açıklamıştı. Gümüşel, endoskopik alın germe ve alt yüz estetiği yaptırdığını detaylıca anlatmıştı.

