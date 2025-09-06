Cansel Elçin: “Annebabalık güzel gidiyor, hayatımız değişiyor”

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çocukları Atlas'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Çocuk için Elçin, "Annebabalık güzel gidiyor. Hayatımızı değiştiriyoruz." dedi.

Bakıcı desteği aldığını söyleyen Bayat, "Yardımcımız var ama daha çok ev işlerinde yardımcı oluyor. Eğer çalışmıyorsam, evdeysem Atlas ile ilgileniyorum." diye konuştu.

''KEDİLERİM ÇİMLERDE MUTLU''

Nişantaşı'ndan taşınan Bayat, "Arkadaşlarımızı özlemişiz. Bebek arabasıyla Nişantaşı zor." diye konuştu.

Elçin, "Evden çıkıp, kafede oturup arkadaşla sohbet etmeyi seviyorum. Orada ağaç ve orman var, başka felsefe var. Orada araba lazım. Sosyal olmayı seviyorum. Atlas biraz büyüsün döneceğiz. Kedilerim yıllarca apartmanda büyüdü, şimdi çimdeler çok mutlular." açıklamasını yaptı.