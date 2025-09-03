Selena Gomez Benny Blanco ile mutlu: Eylül ayında evlilik iddiaları konuşuluyor

Instagram'da 417 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, Benny Blanco ile aşk yaşamaya devam ediyor. Çiftin eylül ayında evleneceği iddia edilirken güzel isim bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

Gomez, hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirterek, "Farklı bir heyecan içindeyim. Sağlık sorunlarını aşmanın mutluluğu çok fazla. Ancak sevdiğin biriyle her an çok büyük mutluluk." dedi. Selena Gomez'in iki farklı saat markasıyla sponsorluk anlaşması için görüştüğü belirtildi.

Selena Gomez, Benny Blanco ile mutluluk pozu verdi.