Nehir Erdoğan paylaşımlarıyla gündem oldu

Bir döneme damga vuran Nehir Erdoğan, oynadığı dizilerle birlikte geniş kitleler tarafından tanınmış, adeta bir dönemin fenomeni haline gelmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan ve gözlerden uzak bir hayat sürdüren Erdoğan, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. 45 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü. Ancak gelen yorumlar çoğunlukla Erdoğan'ın fiziksel değişimi üzerineydi.

TEK TEK CEVAPLADI!

Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, "Ne olmuş buna böyle", "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı", "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi ifadeler yer aldı.

Erdoğan ise sessiz kalmadı ve her yoruma tek tek yanıt verdi. Oyuncunun bu yaklaşımı bazı takipçileri tarafından takdirle karşılanırken, bazı kullanıcılar kişisel değişimlerin bu kadar sert eleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Tİ'YE ALDI

Erdoğan, bir sosyal medya kullanıcısının "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." yorumuna "Ah bu ben" karşılığını verdi. Ünlü oyuncu, "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı" şeklindeki yorumu "Geçmişe mazi, geleceğe Niyazi" diyerek ti'ye aldı. "Bir zamanlar çok güzeldi ya" diyen takipçisine de "Çok şükür hala yaşıyorum, hayatı seviyorum." dedi.

Erdoğan, "Çok yaşlanmışsın Nehir teyze" yorumuna ise "Teyzem, teyzesinin kuzusu... Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı." cevabını verdi.