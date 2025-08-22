PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Nehir Erdoğan paylaşımlarıyla gündem oldu

Bir dönemin fenomeni Nehir Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Fiziksel değişimiyle ilgili gelen eleştirileri esprili yanıtlarla ti’ye alan 45 yaşındaki oyuncu, “Çok şükür hala yaşıyorum, hayatı seviyorum.” diyerek kendine yöneltilen yorumlara tek tek cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ağustos 2025
Nehir Erdoğan paylaşımlarıyla gündem oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir döneme damga vuran Nehir Erdoğan, oynadığı dizilerle birlikte geniş kitleler tarafından tanınmış, adeta bir dönemin fenomeni haline gelmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan ve gözlerden uzak bir hayat sürdüren Erdoğan, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. 45 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü. Ancak gelen yorumlar çoğunlukla Erdoğan'ın fiziksel değişimi üzerineydi.

TEK TEK CEVAPLADI!
Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, "Ne olmuş buna böyle", "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı", "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi ifadeler yer aldı.

Erdoğan ise sessiz kalmadı ve her yoruma tek tek yanıt verdi. Oyuncunun bu yaklaşımı bazı takipçileri tarafından takdirle karşılanırken, bazı kullanıcılar kişisel değişimlerin bu kadar sert eleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Tİ'YE ALDI

Erdoğan, bir sosyal medya kullanıcısının "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." yorumuna "Ah bu ben" karşılığını verdi. Ünlü oyuncu, "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı" şeklindeki yorumu "Geçmişe mazi, geleceğe Niyazi" diyerek ti'ye aldı. "Bir zamanlar çok güzeldi ya" diyen takipçisine de "Çok şükür hala yaşıyorum, hayatı seviyorum." dedi.

Erdoğan, "Çok yaşlanmışsın Nehir teyze" yorumuna ise "Teyzem, teyzesinin kuzusu... Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı." cevabını verdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özel’e tepki: Siyasi navigasyon problemi yaşıyor
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Trendyol
İBB soruşturması CHP’nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit’in Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Gazze’de işgale başlayan Netanyahu’dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul’da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Karadeniz’deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak’ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
’’Kim Milyoner Olmak İster’’e damga vuran soru: ’’Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?’’
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray’dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG’yi bahane eden Duran Kalkan’dan süreci bozma tehdidi: Şara’yı Paris’e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya Türk polisinden kaçamayacaklar diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya’da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray’ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29’luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3’lü hesap senaryosu