İzzet Yıldızhan Bodrum’da ailesiyle tatilde, fit haliyle dikkat çekti

İzzet Yıldızhan, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor. 63 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekti. İskelede objektiflere takılan sanatçı, neşeli halleriyle göze çarptı. Son dönemde sık sık ailesine vakit ayıran Yıldızhan, Çeşme'den sonra Bodrum'a geçerek, yazı tatil yaparak geçiyor.

SABAH SEFASI

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Seda Üren, yaz tatilini Bodrum'da sürdürüyor. Önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize giren Üren, doğal hali ve fit vücuduyla objektiflere takıldı. Gündoğumu sırasında deniz keyfi yapan güzel sanatçı, yaşına rağmen koruduğu formuyla dikkatleri üzerine çekti.