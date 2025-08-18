Demet Akalın Bodrum ve Çeşme’yi Bahçelievler’e getirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahne aldı. Konsere 10 milyon TL'lik yeni aracı ile gelen Demet Akalın, sahnesinde "Bodrum'u ve Çeşme'yi ayağınıza getirdim. Keyfiniz yerinde mi?" diyerek kendisini dinleyenlere seslendi. Akalın, konuklara gece boyu söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Akalın, yeni aldığı 10 milyon TL değerindeki cipiyle gövde gösterisi yaptı.



Pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın, pembe elbisesiyle sahnede göz kamaştırdı...