Elif Buse Doğan: ’’Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım’’

Güzel şarkıcı, Elif Buse Doğan, önceki gün bir programa katıldı. Doğan, "Sektörde kadın olmanın zorlukları var mı?" sorusuna samimi bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı, ser verip sır vermedi ama şunları söyledi: "Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz. Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım."