Süperstar Ajda Pekkan’ın maskesinin ardındaki gerçekler! 9 günde hazırlandı | Fiyatı dudak uçuklattı

Maske bu kadar gündem olunca hikayesini merak ettim ve modacısı Burcu Sedef 'i aradım. "Maskeyi son gece yaptım. Çok özendiğim kostümün kapüşon detayıyla güzel olacağını düşündüm. Bir de denenmemiş bir şey olsun istedim. Çünkü Ajda Pekkan, şimdiye kadar sahnede her şeyi denedi ama hiç maskeyle çıkmamıştı. Maskede tamamen gerçek Swarovski taşlar kullandım" dedi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Maskesiyle giydiği kostüm hakkında da bilgi verdi Burcu Hanım; "Bu kostüm, defilem için kafamda olan bir tasarımdı. Ajda'ya nasip oldu. Beş gün beş gece hiç uyumadan çalıştık bu kostüm için. İpek kostümün işlemeleri için de ayrı bir ekip dört gün, gece gündüz çalıştı."

Burcu Hanım, defilesinde artık kullanamayacak olsa da bu kostümü koleksiyonuna koyacağını söyleyince fiyatının ne olacağını sordum. "En az 600 bin lira etiketi olur" dedi. Burcu Sedef'in çok iyi bir iş çıkardığı ortada; hem kostüm çok beğenildi hem de maske çok konuşuldu.