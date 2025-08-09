Süperstar Ajda Pekkan’ın maskesinin ardındaki gerçekler! 9 günde hazırlandı | Fiyatı dudak uçuklattı

Ajda Pekkan, geçen hafta Harbiye Açıkhava'da unutulmaz konserlerinden birine daha imza attı. Ancak Süperstar'ın sahne performansından çok maskesi konuşuldu.
Maske bu kadar gündem olunca hikayesini merak ettim ve modacısı Burcu Sedef'i aradım. "Maskeyi son gece yaptım. Çok özendiğim kostümün kapüşon detayıyla güzel olacağını düşündüm. Bir de denenmemiş bir şey olsun istedim. Çünkü Ajda Pekkan, şimdiye kadar sahnede her şeyi denedi ama hiç maskeyle çıkmamıştı. Maskede tamamen gerçek Swarovski taşlar kullandım" dedi.
Maskesiyle giydiği kostüm hakkında da bilgi verdi Burcu Hanım; "Bu kostüm, defilem için kafamda olan bir tasarımdı. Ajda'ya nasip oldu. Beş gün beş gece hiç uyumadan çalıştık bu kostüm için. İpek kostümün işlemeleri için de ayrı bir ekip dört gün, gece gündüz çalıştı."
Burcu Hanım, defilesinde artık kullanamayacak olsa da bu kostümü koleksiyonuna koyacağını söyleyince fiyatının ne olacağını sordum. "En az 600 bin lira etiketi olur" dedi. Burcu Sedef'in çok iyi bir iş çıkardığı ortada; hem kostüm çok beğenildi hem de maske çok konuşuldu.
SOSYETE HALK PAZARINA GİDERSE
PAZAR ÇANTASI PARİS'TEN
Sosyetenin ünlü isimlerinden Berrin Ak, önceki gün Bodrum'da halk pazarına gitti. Pazardan paylaştığı fotoğraflara bakınca pazar çantası dikkatimi çekti. Merak edip araştırdım; bir Fransız markasına ait ve Paris'te 210 Euro'ya satılıyor. Tabii onlar bunu piknik çantası olarak satıyor. Neyse Berrin Hanım, bir de pazar nostaljisi yapıyor; "Florya'da büyümüş çoğu insan gibi ben de her çarşamba Yeşilköy Pazarı'na giderdim. Hiç beklemediğim bir yerden salaş bir elbise bulmanın mutluğunu tarif edemem" diyor ve "İstanbul'da pazara gidemiyorum artık ama Bodrum'da hiç kaçırmıyorum" diye de ekliyor. Bu arada Berrin Ak'ın, pazar çantasıyla kıyafetlerini ve şapkasını kombinlemesi de dikkatinizi çekmiştir herhalde.
HATAYLI KADINLARLA KOOPERATİF KURDU
Geleneksel el sanatlarına ve kadınların üretim gücüne önem veren modacı Aslı Filinta, Hatay'da kadın kooperatifi kurdu. Filinta'nın öncülüğünde 7 kurucu ve 55 gönüllü kadın tarafından kurulan 'BİZ Kolektif Kadın Kooperatifi'nin ilk ürünleri de çıkmaya başladı. Filinta, kendisinin tasarladığı, kooperatif üyesi kadınların geleneksel el sanatlarını kullanarak ürettiği kıyafetleri satışa sundu. İlk ürünün reklamını da kendisi yaptı. Üzerine giydiği örgü bluz'u "Antakya'da aşkla örülen el örgüsü bir bluz. Bu sadece bir bluz değil, kalbe yakın giyilmiş bir hikaye" diye tanıtan Aslı Filinta, Hatay'daki kadınlara destek olmaya çalışıyor.