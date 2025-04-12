Cihangir'de bir otelin teras katında kapılarını kısa süre önce açan lüks bir mekan, kısa sürede cemiyet hayatının favori buluşma noktası haline geldi. Mekanın sahibi Aslı- Bora Pehlivanlar çifti işletmelerinde küçük bir davet vererek dostları ile keyifli saatler yaşadılar.



Mekan, hem öğle hem de akşam saatlerinde şehir hayatının dinamik ruhunu yansıtan bir atmosfer sunuyor. Cihangir'in ruhunu yansıtan konumu ve benzersiz konseptiyle mekan, şehrin en stil sahibi adreslerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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