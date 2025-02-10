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İstanbul'da yeni bir sanat mekanı: Claphall Tiyatro Salonu açıldı!

İstanbul'da sanatseverler için yeni bir tiyatro sahnesi kapılarını açtı. Claphall Tiyatro Salonu’nun açılış gecesi ünlü isimleri bir araya getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
İstanbul’da yeni bir sanat mekanı: Claphall Tiyatro Salonu açıldı!

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    İstanbul'da yeni bir tiyatro salonu daha sanatseverin hizmetine girdi. Claphall Tiyatro Salonu sanat dünyasına "Merhaba" dedi. Açılışa katılan isimler arasında ünlü oyuncu Barış Falay, eşi Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar da vardı. atv'nin dizisi Kardelenler'in başrol oyuncusu olan Falay, "Bugün ailece tiyatro günümüz. Sanata yapılan her yatırım hepimize geri dönüyor" dedi.

    MODAYI TAKİP EDİYOR
    Falay şıklığı ile de dikkat çekti. Esra Ronabar, eşi Barış Falay'ın tarzına karışmadığını belirtti. "Barış modayı yakından takip eder, hatta benim kıyafetlerimi bile o seçer. Evde alışverişi de o yapar" dedi.Oyuncu Altan Gördüm de geceye katılan isimler arasındaydı. Genç tiyatrocuların girişimini desteklediğini belirten Gördüm, "Genç arkadaşların böyle bir adım atması beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

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