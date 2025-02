Burcu Biricik, önceki gün bir film yarışmasından jüri üyeliği yaptı. Yarışma öncesi muhabirlerin özel hayatına dair sorularını da yanıtlayan Biricik, annelik deneyimiyle ilgili, "Annelik devam ediyor. Şu an bebeğimleyim, zamanımız çok güzel geçiyor. 7 aylık oldu, yakalayabildiğim her an benim için çok kıymetli" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

