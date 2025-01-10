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Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında bomba iddia!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in reklam aşkı yaşadığı iddia edildi. Bu işi ayarlayanın ise Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım olduğu öne sürüldü. İddialar ve ihbar üzerine olay magazinden çıkıp Rekabet Kurulu’nun gündemine geldi. Kast ajansları ve menajerler hakkında soruşturma açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında bomba iddia!

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    Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı bitti. Ama reklamla ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi! Bu ilişkinin tamamen reklam için olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya'nın Mert'in PR'ını yaptığını ve bu anlaşmayı da bizzat menajeri Ayşe Barım aracılığıyla imzaladığı iddiası kulaktan kulağa yayıldı.

    Hatta Barım'ın bunun için bir iş adamından 5 milyon dolar aldığı ileri sürüldü. Ardından Serenay Sarıkaya ve Barım hakkında bomba iddialar geldi. Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı belirtildi.

    İşte bunlar sürerken Rekabet Kurulu düğmeye bastı. Rekabet Kurulu kast ajansları ve menajerler hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği' iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı ve bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim de var.

    İŞTE O 21 ŞİRKET
    Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şöyle: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti. Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti. Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Cemile Yaprak Atış Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti. Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti. Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. ID İletişim Danışmanlık AŞ Kahraman Özden Talent Management Nimet Atasoy AŞ People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti. Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti. Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti. Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti. Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti. Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti. TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

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