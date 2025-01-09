Bu tür imaj çalışmalarının sanat dünyasının alışılmış bir parçası olduğu biliniyor. Ancak olay, toplum mühendisliği boyutuyla ciddi bir tepki topluyor. Sanatçılar üzerinden yapılan bu manipülasyonlar, sadece sektörün içindekilere değil, toplumu da bilinçli bir yönlendirme olarak değerlendiriliyor.

AYŞE BARIM BU TEKELİ NASIL KURDU? Sanat dünyasında adeta bir tekel kurduğu iddia edilen Ayşe Barım, hem menajerlik hem de yapımcılık dünyasında önemli bir güç olarak görülüyor.

Sinema ve dizi sektörü (AA)



SADECE PARA DEĞİL İDEOLOJİK YÖNLENDİRME VAR



İddialara göre, sistem sadece para kazanmaktan ibaret değil, aynı zamanda ideolojik bir yönlendirme de içeriyor. Oyunculardan yapım şirketlerine, reklam verenlerden uluslararası platformlara kadar sektörün tüm aktörleri, bu tekelleşmenin bir parçası haline gelmiş durumda.

Özellikle 2000'li yıllarda AK Parti'nin kalkınma hareketiyle büyüyen sektör, Türkiye'yi ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci dizi üreticisi haline getirdi. Ancak muhafazakar kesim, bu süreçte sektörün dışında kalmayı tercih etti ve sektörde belirli bir ideolojik görüşün hakimiyeti kuruldu. Bu yapı, reklam gelirlerini kontrol etmekle kalmayıp, toplumun kültürel ve siyasi dinamiklerini şekillendirmek için de araçsallaştırıldı.

REKLAMDAN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNE



Sanat dünyasında dönen milyarlarca dolarlık reklam pastası, bu sistemin ana kaynağı olarak gösteriliyor. Televizyon kanalları, yapım şirketleri ve menajerlik ajansları arasında paylaşılan bu devasa gelir, sektörün işleyişini belirliyor. Ancak sistem sadece ekonomik değil, ideolojik olarak da toplumu etkilemek için kullanılıyor.