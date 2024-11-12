Ünlü oyuncu Doğukan Güngör gecelerde genç bir hanımefendi ile yakalandı!

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken yanında genç bir hanımefendi ile görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşıran Güngör, hızlıca montunun şapkasını başına çekerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Oyuncu, bu beklenmedik karşılaşmanın ardından gazetecilere "Sizi görünce panik yapıyorum" diyerek gülümsedi. Güngör, mekandan çıkmadan önce kapıdaki gazetecilerden haberdar edilmediği için mekan çalışanlarına sitemde bulunarak, "Neden kapıda gazeteci olduğunu söylemiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

YİNE PANİK!

Görüntülenme anının ardından oldukça gergin olduğu gözlenen oyuncu, yanında eşlik eden kadının "sadece arkadaşı" olduğunu vurgulamak istedi. Ancak gazetecilere "Arkadaşım" demekte ısrarcı olan Güngör, sürekli panik halinde davranışlar sergileyerek bu durumu açıklamaya çalıştı.