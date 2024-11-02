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Sıla ve İlker Kaleli aşk dolu bakışlarla sahnede şarkı söyledi

Sıla'nın sözlerini yazıp İlker Kaleli'nin müzik ve düzenlemesini yaptığı ''Kapkara'' müzikseverlerle buluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Sıla ve İlker Kaleli aşk dolu bakışlarla sahnede şarkı söyledi

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Sıla'nın sözlerini yazıp İlker Kaleli'nin müzik ve düzenlemesini yaptığı ''Kapkara'' müzikseverlerle buluştu. Sıla, Kapkara'yı, "İlker büyülü melodiyi yıllarını mıhladığı sokaklarına borçlu, ben de cümlelerimi yıllarımı çapaladığım Beyoğlu'na... Sizin de anılarınıza emanet. İyi yolculuklar...'' sözleriyle anlattı.

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Kaleli ise Kapkara'nın ortaya çıkma hikayesini, ''Şubat'ın ortası döküldü elimden, derken Sıla'nın sözleriyle kavuştu bir masada... İki kişi sustuk ''Kapkara''yı aylarca... Ve ilk defa söyledik hep birlikte Harbiye'de... Kapkara artık sizlerle'' sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

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