Her açıklaması, her paylaşımı ve her adımı olay olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu defa herkesi üzdü. Elinde serumla paylaşım yapan ünlü isim zehirlendiğini açıkladı. Ergen evinden yaptığı paylaşıma, "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

