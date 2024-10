Cannes’da tansiyon yükseldi! Aslı Turanlı, Can Yaman’a bardak fırlattı

İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam etme kararı almıştı. Her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olan Can Yaman bu defa Cannes'ı karıştırdı. Türk oyuncuların akın ettiği Cannes Film Festivali, renkli görüntülerin yanı sıra ilginç olaylara da sahne oluyor. Önceki gün gerçekleşen gösterimlerin ardından akşam saatlerinde bir tanıtım firması tarafından parti gerçekleştirildi.

BARDAK FIRLATTI!

Yapımcılar, oyuncular ve sektörün önemli isimleri bu partide bir araya geldi. Oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman da partiye katılan Türk ünlüler arasında yer aldı. Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre; Can Yaman o gece partide Turanlı ile karşılaştı ve yakınlaşmak istedi. İddiaya göre Turanlı, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattı. Olaya şahit olan bazı isimler ise Turanlı'ya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını dile getirdi.