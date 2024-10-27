Alp Kırşan, eşi Zeynep Dörtkardeşler ile tanışma hikayesini anlattı!

2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlenen Alp Kırşan, eşiyle tanıştığı anı ilk kez Pınar Kerimoğlu'na anlattı. "Yıllar önce İzmir'e annemin yanına gitmiştim. Evde arkadaşlarıyla konken oynuyorlardı. Annem, 'Kızları eve bırak, sonra geri gel,' dedi. Arabaya bindik, bir baktım Zeynep karşımda... Çok hoşuma gitti, sohbet ettik. Tam numarasını alacaktım ki yaşını sordum, 13 olduğunu söyledi. Şok oldum, telefonu almadım. Yıllar sonra, Zeynep 23 yaşındayken benim bir paylaşımıma yanıt verdi. 'Beni hatırladın mı?' dedi. Sonra hemen buluştuk ve evlenip çok güzel bir aile kurduk" şeklinde anlattı.

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