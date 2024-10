Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Londra'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında havalimanında görüntülendi. Yorgunluğu yüzünden okunan Ergenç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Londra'da geçirdiği süre boyunca ailesinden uzak kalan başarılı oyuncu, çocuklarını çok özlediğini belirtti. "Onlardan ayrı kalmak çok zor, her an aklım onlarda" diyen Ergenç, bir an önce ailesine kavuşmanın heyecanını yaşadığını da sözlerine ekledi.

