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Milli boksör Burak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde Mega Fight Arena adlı müsabaka gecesi düzenlendi

Milli boksör Burak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Mega Fight Arena adlı müsabaka gecesi düzenlendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Milli boksör Burak Mataracı ve Mert Akdağ’ın ev sahipliğinde Mega Fight Arena adlı müsabaka gecesi düzenlendi

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Milli boksör Burak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Mega Fight Arena adlı müsabaka gecesi düzenlendi. Boks ve Kick Boks yıldızları İstanbul'da mücadele etti. Gecede dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Adam Clay sahne aldı. Maçlar başlamadan önce oyuncu Şafak Sezer ve arkadaşları ringte kısa süreli bir şov yaptı.

ÇAĞLA'NIN HOCASI
Manken Çağla Şıkel, "Ben çok boks izleyebilen birisi değilim. Ama dövüşen sporcu hocamız olunca çok daha heyecanlı takip etmeye başladık. Oğlum Kuzey'le hocamıza destek vermeye geldik. Berkay hocamıza güvenimiz tam. Kazanacağından eminiz" diye konuştu. Gece sonunda Varol, rakiplerini yenip birinci oldu.

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