Veda Yurtsever’den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine katılarak, kadınlara önemli bir mesaj verdi. Ablasının da meme kanserini erken teşhis sayesinde yendiğini paylaşan Yurtsever, tüm kadınlara önemli bir uyarıda bulundu: "Kontrollerinizi ihmal etmeyin, erken teşhis hayat kurtarır." Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katılarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert'in de yer aldığı etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekildi.

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