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Kıyafetlerine on binlerce lira harcayan Serenay Sarıkaya bu kez ekonomik davrandı!

Genelde pahalı kıyafetleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, bu kez şıklığın bedelini bir hayli tabana çekti. Festivale katılan oyuncunun elbisesinin değeri 8 bin 500 TL’ydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Kıyafetlerine on binlerce lira harcayan Serenay Sarıkaya bu kez ekonomik davrandı!

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Son dönemde özellikle Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Adana Altın Koza Film Festivali'nde boy gösterdi. Sarıkaya, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzelliği ve zarif duruşuyla her zamanki gibi göz kamaştıran Sarıkaya, seçtiği kıyafet ve aksesuarlarla adeta moda ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kırmızı halıda giydiği iddialı elbisesi ve özenle seçilmiş aksesuarlarıyla mükemmel bir uyum yakalayan oyuncu, stil anlayışıyla da göz doldurdu.

YAKTI GEÇTİ!
Sarıkaya'nın her adımı, festivaldeki davetliler ve basın mensupları tarafından büyük ilgiyle izlendi. Öte yandan Sarıkaya, alışılmışın aksine bu ışıltılı tarzına pek de para harcamadı. Ekonomik bir kıyafet tercih eden Sarıkaya'nın elbisesinin fiyatı ise 8 bin 500 TL'ydi. Genelde kıyafetlerine on binlerce lira harcayan Sarıkaya bu kez ekonomik davrandı. Güzel oyuncu, kırmızı halıda yürürken gösterdiği özgüven, duruşu ve gülümsemesiyle bir kez daha "Aurasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor" dedirtti.

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