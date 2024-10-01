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Furkan Palalı'dan Ballando Con Le Stelle'de milyonluk dans

Furkan Palalı, İtalya’da “Rai1” kanalında yayınlanan “Ballando Con Le Stelle” (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri oldu. Palalı, 12 hafta sürecek programdan bölüm başına 1 milyon 900 bin TL kazanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Furkan Palalı’dan Ballando Con Le Stelle’de milyonluk dans

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Başrolünde oynadığı dizilerin İtalya'da yayınlandığı süreçte reyting rekorları kırması sebebiyle inanılmaz bir hayran kitlesine ve yapımcıların yoğun ilgisine sahip olan Furkan Palalı, "Rai1" kanalının en çok izlenen programı "Ballando Con Le Stelle"nin 19. sezonunda yer aldı. 12 yarışmacıdan biri olan Palalı, geçtiğimiz cumartesi ilk canlı yayınla ekranlardaydı. Yakışıklı oyuncu, partneri Erica Martinelli ile tango yaptı. Gerek tangonun tutkulu bir dans türü olması gerekse stüdyoda çiftin performansı için hazırlanan özel dekor sebebiyle; stüdyoda bulunan izleyicilerden "Roma Alev Aldı" sözleri duyuldu ve başarılı oyuncu ayakta alkışlandı.

PARAYA PARA DEMİYOR!
Dünyaca ünlü starların dans koreografları ile haftalardır özenli ve yoğun prova süreci yaşayan Palalı, önümüzdeki hafta da Rumba performansıyla izleyici karşısında olacak. 12 Hafta devam edecek yarışma programı boyuncu Palalı' nın bölüm başı 50 bin euro yani yaklaşık 1 milyon 900 bin TL kaşe alacağı öğrenildi. Öte yandan başarılı oyuncu için Vatikan Bölgesi'nde içerisinde özel hazırlanmış spor salonu ve dilediği an prova yapabilmesi için dans odası olan lüks bir ev tahsis edildiği de öğrenildi.

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