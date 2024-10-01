ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı beşinci bölümüyle ekranlara geliyor

ATV ekranlarında ilgiyle izlenen "Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

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