Ünlü ressam Berfin Uluman, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdiği kişisel sergisi ile sanat severlerden tam not aldı. Sergiye; cemiyet, iş ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri katıldı. Uluman, "Her şehrin renksel enerjileri vardır. Ben kendi ilhamımdan vurduğum her fırça darbesinde bu enerjileri resimlerime yansıtıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN