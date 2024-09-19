Bir Gece Masalı daha şimdiden izleyicinin kalbinde taht kurdu

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında üçüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, reytinglerin "tüm kategorilerde" önceki akşamın çok izlenen yapımı oldu. Selim ve kötülüklerinden Canfeza'yı kurtarmayı seçen Mahir, aşkı ile Asaf Bey Konağına yaptığı görkemli giriş ile sosyal medyayı da salladı. Gece boyunca trend listesinde kalan dizi Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a gelen beğeni dolu yorumlar aldı.

EKRANA KİLİTLEDİ!

Heyecan dolu gelişmelerin yaşadığı dizi izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %8,52 reyting ve %25,90 izlenme payı, AB'de %5,88 reyting ve %19,09 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %7,82 reyting ve %22,21 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.