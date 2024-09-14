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Duygu dolu bir hikaye

2024 yılının en çok beklenen yapımlarından biri olan Dedemin Gözyaşları, dokunaklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema salonlarında yerini almaya hazırlanıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Duygu dolu bir hikaye

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2024 yılının en çok beklenen yapımlarından biri olan Dedemin Gözyaşları, dokunaklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema salonlarında yerini almaya hazırlanıyor. Yapımcı ve yönetmen İhsan Taş'ın uzun zamandır büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı Dedemin Gözyaşları filmi, hem duygu dolu anlatımı, hem de etkileyici sahneleriyle 20 Eylül'de sinemaseverleri ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya ve Ali Kürşat Uzun'un yanı sıra Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü gibi oyuncular yer alıyor.

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