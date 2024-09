Margot Robbie anne olmak için gün sayıyor!

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandıran Barbie, 2023 yılının en çok kazanan filmi olmuştu. Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Tom Ackerley ile mutlu bir hayat süren ve şu sıralar hamile olan Robbie, önceki gün "My Old Ass" filminin özel gösterimine katıldı. Karnı burnunda görüntü veren yıldız oyuncu, "Hamilelik sürecim çok zor geçiyor. 30 kilo aldım ve kendimi durduramıyorum" açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN