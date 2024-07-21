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Burçin Terzioğlu, denizde yüzdüğü esnada suyun üzerinde uyudu

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, yaz sezonunu Bodrum'da açtıktan sonra Çeşme'ye geçti. Terzioğlu uzun süre yüzüp denizde kalarak kendini sırt üstü bırakıp uyuyarak yorgunluğunu atmaya çalıştı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Burçin Terzioğlu, denizde yüzdüğü esnada suyun üzerinde uyudu

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Yaz sezonunu Bodrum'da açan Burçin Terzioğlu, tatiline Çeşme'de devam ediyor. Çeşme'nin havasını ve denizini seven güzel oyuncu, yüzerken görüntülendi. Gününün büyük bölümünü locasında senaryo okuyarak geçiren Terzioğlu, ilerleyen saatlerde kafasını dağıtıp serinlemek için denize girdi. Fit görünümüyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, geç girdiği denizden hiç çıkmak istemedi. Uzun süre yüzüp denizde kalan Burçin Terzioğlu, kimi zaman da suyun üzerine kendini sırt üstü bırakıp uyuyarak yorgunluğunu atmaya çalıştı.
Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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