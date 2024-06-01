Kavganın ’aslı’ iş adamı!

Sosyete Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın küslüğüne kilitlendi. İki yakın arkadaşın bir süredir kavgalı olduğu ve konuşmadığı öğrenildi. İki aydır küs olan sosyetik kankalar, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hatta soruları geçiştirdi. Her iki eski dost bu konu hakkında, ser verip sır vermedi. Yakın dostları Eda Kosif, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli barışmaları için büyük çaba sarf ediyor. İkili, sosyal medyada takipten çıkarken, yan yana olan kareleri ise kaldırdı. Herkes kankaların neden küstüğünü merak ederken ortaya şok bir iddia atıldı.

Buna göre Aslı Şen ile Ebru Ceylan, İzmirli bir iş insanına aşık oldu. Aynı erkeğe gönül veren ikili birbirine girdi. Şimdi herkes söz konusu iş insanının bu durumdan haberi olup olmadığını merak ediyor...