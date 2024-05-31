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Sanatta engel yok

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Sanatta engel yok

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Engelli bireylerin sanata ulaşmasında ve sanat ile sanatçıyı kavuşturmada köprü görevi gören Sanatta Engel Yok Vakfı, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerle buluşan Sanatta Engel Yok Vakfı, ziyaretçi akınına uğradı.
Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak, amaçlarının engelli sanatçılara destek olmak ve eserlerini geniş kitlelere duyurmak olduğunu belirtti. Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman da engelleri kaldırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

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