Bergüzar Korel’den samimi itiraf: “Müge Anlı ve Esra Erol’dan çok tüyolar aldım”

Bergüzar Korel , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerle sohbet eden Korel, "Dizi için saçlarımı sarı olarak kullandım, daha sonra çok yıprandığı için kısalttım. Daha önce sarı saç hiç kullanmamıştım" dedi.







11 hafta süren bir dizi çektim. Dizide ünlü bir televizyoncuyu oynuyorum. Dizinin çekimleri öncesi Esra Erol ve Müge Anlı'yı çok izlediğim ve onları çok başarılı bulduğum için onlar gibi sarışın olmayı tercih ettim. Hatta Esra Erol, sete de geldi. Çekimlerimizi de izledi. Esra Erol'dan çok tüyo aldım" dedi.

"OPERASYON GEÇİRMEDİM"

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda "Karadayı" dizisinde birlikte başrolü paylaştığı Kenan İmirzalıoğlu'nu da öven Bergüzar Korel, "Karadayı dizisinde çok iyi uyum sağlamıştık. Güzel bir proje gelirse birlikte yine kamera karşısına geçerim" ifadelerini kullandı.