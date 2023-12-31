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Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşına özel bölüm! Çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşına özel bölüm! Çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.



Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, bu akşam saat 22.40'da atv'de...

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