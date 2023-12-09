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Ayrılık iddialarına noktayı koydu! Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çiftinden boşanma iddialarına yanıt

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile evliliklerinde karabulutlar dolaştığı iddialarına cevap verdi. Avcı, “İkimiz de oyuncuyuz. Bir şekilde birbirimizi idare ediyoruz” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:04
Ayrılık iddialarına noktayı koydu! Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çiftinden boşanma iddialarına yanıt

Model ve oyuncu Sedef Avcı, önceki gün teknoloji temalı bir davette görüntülendi. Özel hayatını sosyal medyadan pek paylaşmayı sevmediği söyleyen Avı, "Sosyal medyayı kullanıyorum tabii ki ama çok abartmadan çünkü bazen yorucu olabiliyor. Kendi özelimi çok deşifre etmeden normal şekilde kullanıyorum. Özelim özelde kalıyor paylaşmak istediklerimi paylaşıyorum" dedi.

"HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"
Güzel oyuncu, Türkiye'nin pek çok noktasına belgesel çekmek için giden eşi Kıvanç Kasabalı'nın evden uzakta olduğu için sürekli haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine ise şöyle cevap verdi:

"Kıvanç'ın çekimleri devam ediyor, alıştık artık ve bir şekilde idare ediyoruz. O da ben de işimizi yapıyoruz. Çocuğumuzla beraberiz. İş şehir dışında da olabilir. Bir sorunumuz yok" diye açıklık getirdi.

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