Ayrılık iddialarına noktayı koydu! Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çiftinden boşanma iddialarına yanıt

Model ve oyuncu Sedef Avcı, önceki gün teknoloji temalı bir davette görüntülendi. Özel hayatını sosyal medyadan pek paylaşmayı sevmediği söyleyen Avı, "Sosyal medyayı kullanıyorum tabii ki ama çok abartmadan çünkü bazen yorucu olabiliyor. Kendi özelimi çok deşifre etmeden normal şekilde kullanıyorum. Özelim özelde kalıyor paylaşmak istediklerimi paylaşıyorum" dedi.

"HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Güzel oyuncu, Türkiye'nin pek çok noktasına belgesel çekmek için giden eşi Kıvanç Kasabalı'nın evden uzakta olduğu için sürekli haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine ise şöyle cevap verdi: