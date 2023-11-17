Hamdi Alkan’ın kızı Zeynap Alkan’dan seksi pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

'SURVIVOR 2023' kadrosunda yer alan isimlerden olan Zeynep Alkan, sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başarmış ve sonrasında büyük bir sakatlık geçirmişti. Alkan, elinde kırık olunca yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
'SURVIVOR 2023' kadrosunda yer alan isimlerden olan Zeynep Alkan, sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başarmış ve sonrasında büyük bir sakatlık geçirmişti. Alkan, elinde kırık olunca yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
HOPLAYIP ZIPLADI
İki kere ameliyat olan Alkan, zor günleri atlattı ve tamamen iyileşti. Bunu kutlamak için de en güzel elbiselerini giyip hopladı zıpladı. Alkan'ın pozları binlerce beğeni alırken, "Çok güzelsin" yorumları da yapıldı.
EN BABA CEVAP
Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Gedik, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, bir takipçisinin kendisine, "Çok çıplak" yorumuna ise "Babam da aynı senin gibi çıplak buldu ama bu benim seçimim" diyerek kibarca cevap verdi.
GÜNDEŞ GERİ DÖNDÜ!
Ebru Gündeş, hayranlarının merakla beklediği kariyerinin 16'ncı solo albümü 'Aşığım Hâlâ' bugün yayınlandı. Gündeş, 5 yıl aradan sonra bekleyişi sonlandırdı.
ÇÖL ORTAMI
Gündeş'in kendine has yorumuyla, 16 şarkıdan oluşan albümünün çıkış şarkısı Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe'in imza attığı, 'Vakitsiz Geldin' oldu. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen dev prodüksiyonlu klip için stüdyoda çöl ortamı yaratıldı. İstanbul'da bir stüdyoda yapılan çekimler 16 saatte tamamlandı.
KLEOPATRA SEDA
Ünlü şarkıcı Seda Üren, "İyi Olacağım" şarkısına klip çekti. Üren, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimlerde Kleopatra kıyafeti giydi. Bir dönem adı Barbie'ye çıkan Üren, "Herkes Barbie oldu. Gerçeği burada var ama ben bir değişiklik yapayım dedim. Bu sefer Kleopatra imajıyla geliyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, "Çok keyifli bir şarkı geliyor" açıklamasında bulundu.
VAKİT YOK!
Güzel şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün Maslak'taydı. Tek başına alışverişe çıkan Günel, kısa bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Uzun zamandır kameralardan uzak kalan Zeynalova, muhabirlerin "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" sorusuna gülerek cevap verdi. Günel, "Aşk meşk yok arkadaşlar... Gece gündüz çalışıyorum. Tabii ki ben de aşk isterim ama aşka zamanım yok" dedi.
SIFIR MAKYAJ!
Sahnesindeki ve kliplerindeki cüretkar sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ünlü isim şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğal halini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu pozları kısa sürüde binlerce beğeni ve yorum aldı.
KIŞIMI YAZA ÇEVİRDİM
Sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Şenolsun'un her paylaşımı olay oluyor. Şenolsun, son olarak 'Kışımı yaza çevirdim' notu ile mayolu pozlarını peşe peşe paylaştı. Turuncu beyaz çizgileri olan mayosuyla poz veren ünlü ismin dövmesi de dikkatlerden kaçmadı. Melisa Şenolsun'un bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
BODRUM'DA MUTLUYUZ
Şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kartçu ve ikiz çocukları ile Etiler'deydi. Ünlü şarkıcı, oğlu ile AVM'de top oynayarak çocuğunu mutlu etti. Eşi ile geçtiğimiz yaz Bodrum'a yerleşen Can, "Eşim ve çocuklarımla Bodrum'a çok mutluyuz, Bodrum kışın bir başka güzel" dedi. Eşi ise, "Ben de çok mutluyum Bodrum'da... Eve stüdyo kurduk orda çalışıyoruz. Zaman buldukça da denize giriyoruz' dedi. (AYDIN HAMZA)
ORGANİK YAŞAM
Işın Karaca, geçtiğimiz gün kızı Mia ve eşi Can Yapıcıoğlu ile sabah kahvaltısı yaparken objektiflere yansıdı. Karaca, "Urla'ya yerleştikten sonra İstanbul bana yabancı geldi. Bir bahçemiz var, birçok sebze yetiştirip, yiyoruz. Çok organik ve hiçbir katkı yok. Komşum gıda mühendisi, buğdayı ondan alıyorum. Fırınım var, ekmeğimi de kendim yapıyorum" dedi. (Aydın HAMZA)
'ÇOK PİŞMANIM'
Mehmet Ali Erbil'le bir dönem aşk yaşayan ve evlik planları yaptıkları sırada ani bir şekilde ilişkileri biten Gülseren Ceylan, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile kesinlikle bir daha işim olmaz. Onunla görünmek ve anılmak da istemiyorum. Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım. Allah yolunu açık etsin" dedi. (Aydın HAMZA)
ZİRVEYE ABONE
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 136. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,11 reyting ve %21,93 izlenme payı, AB kategorisinde %6,75 reyting ve %20,05 izlenme payı elde ederek birinci 20+ABC1 kategorisinde ise %8,08 reyting ve %21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
İDDİALI SÖZLER
Reyhan Karaca, "Bi'şey Olmaz" isimli şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Karaca, "Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama 90'lara tekrar bir dönüş var. 90'lar ruhunu yaşatmaya çalışan nadir sanatçılardan biriyim... Aslında sadece 90'ların değil tüm zamanların şarkıcısıyım" dedi.
ARABESK AŞKINA
Elif Buse Doğan, arabesk müziği yeni bir boyuta taşıyan özgün bir projeye imza atıyor. Bu özel projenin ilk aşaması, altı etkileyici şarkının yer aldığı bir diziyle başlıyor. Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Gitme" ile yarın tutkulu bir başlangıç yapacak olan Doğan, ardından Sezen Aksu'nun dokunaklı eseri "Yanmışım Sönmüşüm Ben" ile 8 Aralık'ta dinleyicileri ile buluşacak.