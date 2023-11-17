Hamdi Alkan’ın kızı Zeynap Alkan’dan seksi pozlar! Beğeni yağmuruna tutuldu

BODRUM'DA MUTLUYUZ Şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kartçu ve ikiz çocukları ile Etiler'deydi. Ünlü şarkıcı, oğlu ile AVM'de top oynayarak çocuğunu mutlu etti. Eşi ile geçtiğimiz yaz Bodrum'a yerleşen Can, "Eşim ve çocuklarımla Bodrum'a çok mutluyuz, Bodrum kışın bir başka güzel" dedi. Eşi ise, "Ben de çok mutluyum Bodrum'da... Eve stüdyo kurduk orda çalışıyoruz. Zaman buldukça da denize giriyoruz' dedi. (AYDIN HAMZA)

ORGANİK YAŞAM Işın Karaca, geçtiğimiz gün kızı Mia ve eşi Can Yapıcıoğlu ile sabah kahvaltısı yaparken objektiflere yansıdı. Karaca, "Urla'ya yerleştikten sonra İstanbul bana yabancı geldi. Bir bahçemiz var, birçok sebze yetiştirip, yiyoruz. Çok organik ve hiçbir katkı yok. Komşum gıda mühendisi, buğdayı ondan alıyorum. Fırınım var, ekmeğimi de kendim yapıyorum" dedi. ( Aydın HAMZA)

'ÇOK PİŞMANIM' Mehmet Ali Erbil'le bir dönem aşk yaşayan ve evlik planları yaptıkları sırada ani bir şekilde ilişkileri biten Gülseren Ceylan, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile kesinlikle bir daha işim olmaz. Onunla görünmek ve anılmak da istemiyorum. Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım. Allah yolunu açık etsin" dedi. ( Aydın HAMZA)





ZİRVEYE ABONE

Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 136. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,11 reyting ve %21,93 izlenme payı, AB kategorisinde %6,75 reyting ve %20,05 izlenme payı elde ederek birinci 20+ABC1 kategorisinde ise %8,08 reyting ve %21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

İDDİALI SÖZLER

Reyhan Karaca, "Bi'şey Olmaz" isimli şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Karaca, "Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama 90'lara tekrar bir dönüş var. 90'lar ruhunu yaşatmaya çalışan nadir sanatçılardan biriyim... Aslında sadece 90'ların değil tüm zamanların şarkıcısıyım" dedi.

ARABESK AŞKINA

Elif Buse Doğan, arabesk müziği yeni bir boyuta taşıyan özgün bir projeye imza atıyor. Bu özel projenin ilk aşaması, altı etkileyici şarkının yer aldığı bir diziyle başlıyor. Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Gitme" ile yarın tutkulu bir başlangıç yapacak olan Doğan, ardından Sezen Aksu'nun dokunaklı eseri "Yanmışım Sönmüşüm Ben" ile 8 Aralık'ta dinleyicileri ile buluşacak.