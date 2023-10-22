Ünlü oyuncu Pelin Karahan’dan samimi açıklamalar: Türkiye’de babasız büyümek çok zor

Anneliğin kendisine bambaşka duygular yaşattığını söyleyen Pelin Karahan "Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka... Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. Anne ve kızından ziyade abla kardeş gibiyiz. Beni prenses gibi büyüttüler, ben de onları yüzüstü bırakmadım" dedi.