Ünlü oyuncu Pelin Karahan’dan samimi açıklamalar: Türkiye’de babasız büyümek çok zor

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu TV programına konuk oldu.
Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu TV programına konuk oldu.
Anneliğin kendisine bambaşka duygular yaşattığını söyleyen Pelin Karahan "Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka... Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. Anne ve kızından ziyade abla kardeş gibiyiz. Beni prenses gibi büyüttüler, ben de onları yüzüstü bırakmadım" dedi.
OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
Türkiye'de babasız büyümenin zorluklarından da bahseden güzel oyuncu, "Türkiye'de babasız büyümek zor... Hayata karşı hep bir mesafem oldu. Bu mesafenin bazen eksilerinden çok artılarını da görmeye başladım" şeklinde konuştu.
Oyunculuğa nasıl başladığını da anlatan Karahan "Oyunculuk aklımda yoktu. Çevremdekilerin baskısıyla ve ekstra para kazanmak için ajansa kaydoldum. İlk reklam filminde kazandığım para çok tatlı geldi" şeklinde konuştu.