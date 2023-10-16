Keyifsiz yakalandı! Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan muhabirlere sert çıkış: İnsan bir nasılsınız der?

Ayça Ayşin Turan ve geçtiğimiz aylarda ilişkiye başlayan sevgilisi Mehmet Aslan , önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

Antalya tatilinden dönüşte görüntülenen çift, yorgun ve mutsuzdu. Turan, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Muhabirlerin soruları yöneltmesi üzerine Aslan, "İnsan bir nasılsınız der? Daha sakin düzgün sorabilirsiniz. Korkma gel." diyerek muhabirleri yanına çağırdı. Asansöre binip ayrıldı.