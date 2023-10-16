PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Keyifsiz yakalandı! Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan muhabirlere sert çıkış: İnsan bir nasılsınız der?

Ayça Ayşin Turan’ın İstanbul Havalimanı’ndaki keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı. Turan, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Muhabirlerin soruları yöneltmesi üzerine Aslan, "İnsan bir nasılsınız der? Daha sakin düzgün sorabilirsiniz. Korkma gel." diyerek muhabirleri yanına çağırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 07:00
Keyifsiz yakalandı! Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan muhabirlere sert çıkış: İnsan bir nasılsınız der?

Ayça Ayşin Turan ve geçtiğimiz aylarda ilişkiye başlayan sevgilisi Mehmet Aslan, önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

Antalya tatilinden dönüşte görüntülenen çift, yorgun ve mutsuzdu. Turan, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Muhabirlerin soruları yöneltmesi üzerine Aslan, "İnsan bir nasılsınız der? Daha sakin düzgün sorabilirsiniz. Korkma gel." diyerek muhabirleri yanına çağırdı. Asansöre binip ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA