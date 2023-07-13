İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz’den evlilik haberi beklenirken ayrılık geldi





GÜRBÜZ ÇOK SİNİRLENDİ!

İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen çift, beklenmedik şekilde yol ayrımına girdi. Aslıhan Gürbüz sosyal medyada Hacıoğlu ile olan aşk karelerini silip, yakışıklı oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu ise, Gürbüz'ün bu hamlesine karşılık vermedi. Ve güzel oyuncu ile olan fotoğrafları hala kaldırmadı.

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