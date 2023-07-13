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    İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz’den evlilik haberi beklenirken ayrılık geldi

    Bir süredir birliktelik yaşayan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz’den evlilik haberi beklenirken, ayrılık haberi geldi. Gürbüz, Instagram’da yer alan aşk karelerini silip, yakışıklı oyuncuyu engelledi.

    İşin Aslı ayrılık!

    Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı. Mutluluk pozlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden ayrılık haberi geldi.



    GÜRBÜZ ÇOK SİNİRLENDİ!
    İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen çift, beklenmedik şekilde yol ayrımına girdi. Aslıhan Gürbüz sosyal medyada Hacıoğlu ile olan aşk karelerini silip, yakışıklı oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu ise, Gürbüz'ün bu hamlesine karşılık vermedi. Ve güzel oyuncu ile olan fotoğrafları hala kaldırmadı.

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    Türk Telekom
    Haberler Saklambaç İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz’den evlilik haberi beklenirken ayrılık geldi
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